بري بحث مع الفرزلي تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

