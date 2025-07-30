استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني، ترافقه المستشارة نور الهاشمي، في إطار زيارة تعارف، وذلك بحضور النائب سيزار أبي خليل.
وتناول البحث العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية، وخصوصاً في قطاع الطاقة.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بحث مع السفير العراقي العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.