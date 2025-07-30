شنغهاي تجلي 283 ألفاً مع اقتراب إعصار "كو-ماي "

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلت سلطات مدينة شنغهاي الصنية الكبيرة نحو 283 ألف شخص مع اقتراب الإعصار كو-ماي الذي يتسبب بأمطار غزيرة ورياح عاتية، على ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وأوضحت محطة "سي سي تي في" العامة "تم إجلاء 282 ألف شخص" بين مساء الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة من يوم الأربعاء (الثانية ت غ).

ورفع مرصد الأحوال الجوية المركزي في شنغهاي مستوى الإنذار من الأصفر إلى البرتقالي وهو المستوى الثاني قبل التحذير الأشد.

أدرك الإعصار كو-ماي اليابسة عند الساعة 04,32 (الساعة 20,30 ت غ الثلاثاء) في إقليم جيجيانغ الشرقي جنوب شنغهاي. ويتوقع أن يبلغ شنغهاي مساء الأربعاء.

وأظهرت لقطات مباشرة من الساحل الصيني موجات تضرب واجهات بحرية فيما شوهد في لقطات أخرى في مدينة نينغبو مواطنون يسيرون وقد بلغت المياه مستوى الكاحل.

من جهة أخرى، أصدرت الصين الأربعاء تحذيرا من تسونامي في مناطق ساحلية عدة بعد زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية. ثم رفعت التحذير بحسب التلفزيون الرسمي.