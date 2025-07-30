وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي

بحث وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​، مع سفير ​الصين​ في ​لبنان​ تشن تشواندونغ، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا كيفية زيادة تصدير المنتوجات الصناعية اللبنانية. واستعرض الجانبان إعادة تفعيل الخدمات القنصلية من اجل تسهيل اصدار تأشيرات سفر للصناعيين والتجار اللبنانيين الى الصين. وأكد الخوري أن لبنان يعوّل كثيرًا على دور الصين الريادي والمتقدّم في صناعة التكنولوجيا وعلى امكانية تطوير صناعات تكنولوجية بمشاركة شابات وشباب لبنانيين ذي مهارة عالية.

