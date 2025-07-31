لافروف بعد محادثاته مع الشيباني: اتفقنا على إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي أبرمت سابقا مع سوريا

أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، في تصريح بعد انتهاء اجتماع مع نظيره السوري ​أسعد الشيباني​ في موسكو، حرص بلاده "على تعزيز الحوار بين وزارتي الخارجية في ​سوريا​ و​روسيا​"، وقال: "نقدر كل الخطوات التي تقوم بها سوريا للحفاظ على المنشآت الروسية والمواطنين الروس في سوريا".

وأوضح "أننا "ندعم مبادرة الصليب الأحمر بشأن إعادة الاستقرار في السويداء وندعم الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ونرفض استخدام الأراضي السورية في أي تنافس جيوسياسي أو لتصفية الحسابات".

ولفت لافروف إلى "أننا بحثنا اليوم فرص تطوير التعاون مع سوريا في كل المجالات بما فيها الاقتصادية والأمنية"، معلنًا "أننا اتفقنا على إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي أبرمت سابقا مع سوريا واتفقنا على الإسراع في تعيين رؤساء للجان الاقتصادية المشتركة مع سوريا".

إلى ذلك، شدد على "أننا رفضنا كل العقوبات الغربية على سوريا ونؤيد رفعها".