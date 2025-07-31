الشيباني من موسكو: نمر بمرحلة مليئة بالتحديات ونطمح لأن تكون روسيا بجانبنا

أشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافرورف في موسكو، الى أننا "نريد علاقات صحيحة وسليمة مع روسيا قائمة على التعاون والاحترام المتبادلين".

وقال وزير الخارجية السوري "عملنا منذ 8 كانون الأول على ملء الفراغ السياسي واستطعنا الحفاظ على مؤسسات الحكومة"، مضيفاً "نعمل على لم شمل السوريين في الداخل والخارج".

وتابع "نمر بمرحلة مليئة بالتحديات وهناك فرص كبيرة ل​سوريا​ ونطمح لأن تكون روسيا بجانبنا".