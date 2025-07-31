زيلينسكي: على العالم الضغط من أجل "تغيير النظام" في روسيا

رأى الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، أنّ على العالم الضغط من أجل "تغيير النظام" في ​روسيا​، معتبرًا أنّ عدم حصول ذلك "يعني أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة حتى بعد انتهاء الحرب".

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع "اتفاقية هلسنكي" بشأن احترام الحدود وسلامة الأراضي: "أرى أنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. بدأتها ويمكن دفعها لإنهائها".

وأشار إلى أنّه "علينا إيقاف آلة الحرب الروسية بالكامل.. وضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي. حان وقت مصادرة الأصول الروسية، وليس تجميدها فحسب، بل مصادرتها واستخدامها لخدمة السلام، لا الحرب".