أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب القانون الرامي الى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة بمادة وحيدة. هذا وبدأت الهيئة العامة لمجلس النواب بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب أقر قانون تعديل شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.