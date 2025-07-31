اعتصام لموظفي بلدية الميناء احتجاجا على عدم قبض رواتبهم

نفذ عمال بلدية الميناء اعتصاما امام القصر البلدي في المدينة بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد.

ولفت السيد، الى أن "اي تطور لم يطرأ على قضيتهم وهم 150 بين عامل وموظف وشرطي لم يتقاضوا رواتبهم بالاضافه لكونهم لا يحصلون على التقديمات الاخرى الطبابة والمساعدات الاجتماعيه وبدل النقل" .

وقال "ان الدولة حتى الساعة لم تبادر باي خطوة وان المجلس البلدي ايضا لم يفعل الجباية، ولو فعل الجباية لتمكن من سد جزء من المستحقات المالية لصالح العمال والموظفين".

وتوجه الى "الاشخاص الذين يقدمون المساعدات لبلدية الميناء ثم يتصرفون كانهم اوصياء على البلدية مستنكرا هذه الاعمال"، مطالبا اياهم "بالعمل الخالص الانساني ومتوجها الى رئيس البلدية لكي يضع البعض عند حدهم في هذا المجال فلا يتجاوزوا الاصول ولا يوحوا بالهيمنة او السيطرة على البلدية".

وقال ان "مؤسسات عدة كبيرة في المدينة لا تبادر بدورها الى تسديد مستحقاتها وانه على هذه المؤسسات ان تتلمس دورها على ارض الواقع فتسدد ما عليها وهي مؤسسات كبيرة ويمكن لتسديدها المستحقات المتوجبة عليها ان تسهم ايضا في رفد الصندوق البلدي المالي بالسيولة اللازمة".