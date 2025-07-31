الطقس غدًا غائم جزئيًا إلى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل

أشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في لبنان، إلى "طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية".

وأوضحت أنّ "معدل ​درجات الحرارة​ لشهر تموز في بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، وزحلة بين 18 و32 درجة، محذرة من "ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية".

وتوقعت مصلحة الأرصاد أن يكون طقس الخميس غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً حيث يرتفع معها موج البحر.

أما طقس الجمعة فغائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل تنشط الرياح خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر(حدود 1.5 متر) كما يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.

وبالنسبة لطقس السبت، فغائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.

أمّا الأحد فتوقعت مصلحة الأرصاد أن يكون الطقس قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.