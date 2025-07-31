صدور العدد 143 من مجلة "الامن العام"

صدر العدد الثالث والاربعون بعد المئة، آب 2025، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه: "الإفتتاحية بقلم اللواء حسن شقير: "الجيش... نبض الوطن الذي لا يخبو".

- موضوع الغلاف: ​لبنان​ واميركا: التاريخ المعقّد بين المسموح والمحظور.

- حواران عن ازمة المياه والشحّ مع وزير الطاقة والمياه جو صدّي والمدير العام السابق فادي قمير، عن الاسباب والحلول.

- تحقيقات ومقابلات وتقارير حول ملفات التمديد لـ"اليونيفيل"، الحياد في لبنان، الانتخابات النيابية االمقبلة، اقتراع غير المقيمين، الحدود الجنوبية ولبنانية مزارع شبعا.

- تقارير اقليمية ودولية عن الحرب الايرانية - الاميركية، تطور الاوضاع في سوريا جنوبا وشرقا، ومآل المفاوضات حول إنهاء الحرب في غزة.

- تحقيقات حول مجلس الانماء والاعمار، قانون الاعلام الجديد، قرض الاسكان والقرض الدولي.

- المبنى الجديد لدائرة امن عام بيروت: اوسع واحدث واقرب.

- الامن العام يواصل نشر التوعية السيبرانية على امتداد الوطن، وينظم دورة تدريبية للمتطوعين الجدد.

- زياد الرحباني الى مثواه الاخير: تمرّد الفن ومرآة الوطن.

- غابريال يمين يتحدث عن مسرحيته الجديدة: "شغلة فكر"

- الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.

يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:

www.general-security.gov.lb