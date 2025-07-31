تظاهرة لأهالي المعاملتين استنكارا لقتل جورج وليليان تحومي

نفذ اهالي وابناء المعاملتين تظاهرة، استنكارا لجريمة قتل المغدورين جورج وليليان تحومي الاسبوع الماضي، واحتجاجا على الوضع الأمني المتفلت، تقدمها النائبان ندى البستاني وسليم الصايغ، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رؤساء بلديات جونية فيصل افرام وغزير كريستوف باسيل وفتقا فاديا الشدياق، رئيس الرابطة المارونية السابق السفير خليل كرم، رئيس لجنة تجار جونيه القنصل جاك حكيم ،كهنة المنطقة ومخاتيرها وفاعليات.

وتجمع المتظاهرون على المدخل الجنوبي للمنطقة ووقفوا دقيقة صمت حدادا على ارواح المغدورين تحومي واميل شباط، وبعد كلمة لكاهن رعية حارة صخر الاب جوني الراعي.

وانطلقت المسيرة يتقدمها العلم اللبناني واعلام حراس غادير على وقع الاناشيد الوطنية سيرا على الاقدام وصولا الى ساحة المعاملتين، حيث بدأ الإعتصام بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة لكاهن رعية سيدة الاب عزيز ابو مارون، والمحامي فادي نصر الذي قال "هناك أناس حاولوا منذ زمن اصلاح الوضع في هذه المنطقة وإعادة صورتها الجميلة وهي التي اعطت لبنان كل من جورج زوين وموريس زوين والدكتور يوسف كرم والدكتور خليل كرم والقاضي جورج باسيل وغيرهم ممن رفعوا اسم لبنان".

وأضاف "هذه المنطقة لا تموت وستعود الى وجهها السياحي والحضاري".