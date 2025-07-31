الصليب الأحمر الدولي قدّم هبة لمستشفى البتول بالهرمل لتعزيز الاستجابته لحالات الطوارئ

قدّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هبةً جديدةً إلى مستشفى البتول في الهرمل، بهدف تعزيز قدراته في الاستجابة السّريعة لحالات الطّوارئ.
وشملت الهبة غرفةً جاهزةً مخصّصةً لفرز الحالات المرضيّة (Triage)، لتُستخدم أثناء الحوادث والأزمات، بإشراف قسم الطّوارئ في المستشفى. كما تضمّنت الهبة خيمةً معدنيّةً مغطّاةً بالقرميد، لتوفير الظل والحماية من حرارة الشّمس، بالإضافة إلى ممرّ خاص لذوي الاحتياجات الخاصّة والمقعدين، بما يضمن سهولة التنقّل وسلامة المرضى.
وزار وفد من اللّجنة الدّوليّة للصّليب الأحمر المستشفى، مطّلعًا على جهوزيّة المنشآت الجديدة، حيث تمّت عمليّة التسليم الرّسمي للغرفة المجهّزة. وقد وعدت اللّجنة بتجهيز المنشأة بالمعدّات الطبيّة اللّازمة خلال هذا العام، بما يعزّز من كفاءة العمل ويزيد من الجهوزيّة في الحالات الطّارئة.
من جهته، شكر مدير المستشفى علي شاهين، اللّجنة الدّوليّة على "دعمها المتواصل"، مؤكّدًا "أهميّة هذا التعاون الإنساني البنّاء، الّذي يساهم في رفع مستوى الخدمات الطبيّة المقدّمة للمرضى، وفق الإمكانيّات المتاحة".
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