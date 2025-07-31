مظاهرة ضد حرب الإبادة والتجويع في غزة أمام السفارة المصرية بتل أبيب

نُظمت مظاهرة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية في مدينة تل أبيب، اليوم الخميس، وذلك بمشاركة العشرات من المواطنين العرب من مختلف أنحاء البلاد، ضد حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، بادعاء "مشاركة مصر في حصار غزة"، ومناهضة للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.
ودعا للمظاهرة "اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني"، وذلك احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح البري أمام الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية، وأيضًا ضد التواطؤ في تجويع غزة وأهلها، وفقًا لما جاء في دعوة أتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني.
يشار إلى أن عددا من المتطرفين الإسرائيليين استفزوا المتظاهرين واعتدوا عليهم، وحاولت الشرطة الإسرائيلية فضهم.
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