حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أنّ الصّراع المستمر بين الجيش الفدرالي والمتمردين في منطقة أوروميا ذات الكثافة السّكانيّة الأكبر في إثيوبيا، "له عواقب مدمّرة على العديد من المجتمعات، وخصوصًا تلك الموجودة في المناطق النّائية".
وتمتدّ هذه المنطقة من وسط إثيوبيا إلى جنوبها ومن الشّرق إلى الغرب، وتغطي حوالي ثلث مساحة البلاد. ويعاني المدنيّون فيها بشدّة من أعمال العنف، حيث يُقتل ويُصاب العديد منهم، في ظلّ مساعدات خارجيّة محدودة، حسبما أكّدت المنظّمة.
ومنذ العام 2018، تواجه القوّات الفدراليّة في المنطقة، "جبهة تحرير أورومو" الّتي تصنّفها السّلطات بأنّها منظّمة إرهابيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر الدولي حذّر من "عواقب مدمرة" للصراع في أوروميا الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.