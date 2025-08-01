نائب رئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات: نسبة التشغيل 100 بالمئة من المغتربين والسياح

اعتبر نائب رئيس نقابة أصحاب وكالات ​تأجير السيارات في لبنان​ جيرار زوين قال في حديث لـ "الأنباء" الكويتية، إن "نسبة التشغيل وصلت اعتبارا من منتصف تموز إلى 95 وحتى مائة بالمائة، ما جعل ​السوق السوداء​ تنشط"، وحذر من "اللجوء إلى الدكاكين غير المرخصة التي لديها سيارات معدودة جدا من طراز قديم ومن دون تأمين إلزامي وتأمين شامل".

وعما إذا كان الإقبال على استئجار السيارات هو فقط من اللبنانيين المغتربين، قال زوين: "المغتربون يأتون في المقدمة ولاسيما الذين لم يأتوا إلى لبنان منذ 6 أو 7 سنوات. أما بالنسبة إلى الخليجيين فيأتي بالدرجة الأولى الإخوة الكويتيون بنسبة 5 إلى 10%، وثمة من يتصل ويستفسر ونحن نأمل أن تزداد هذه النسبة ونقول للكويتيين إن لبنان بلدهم".

وردا على سؤال حول ارتفاع الاسعار، أجاب زوين: "لا لم تزدد بنسبة 50% وهي لاتزال مقبولة وحتى أقل من أسعار التأجير في أوروبا ودول كثيرة. سعر استئجار السيارة الصغيرة الحجم يتراوح بين 30 و40 دولارا في اليوم، والمتوسطة الحجم بين 45 و55 دولارا، فيما الفخمة والحديثة تبدأ من 125 لتصل إلى 250 دولارا أو حتى أكثر في حال كانت طراز 2025".

يعيش قطاع تأجير السيارات أيام انتعاش لطالما انتظرها، والحجوزات كما قال زوين تمتد حتى منتصف أب، والأمل كل الأمل باستقرار مستدام في بلد يصبو لأن يعود بلد العيد والسياحة على امتداد أشهر السنة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "الانباء" الكويتية، بانه وبدءا من شهر تموز والمنحى التصاعدي لعدد الوافدين يوميا إلى مطار بيروت الدولي، والمتراوح بين 17 و18 ألف مسافر وحتى 20 ألفا في اليوم، ارتفع الطلب على استئجار السيارات لدرجة أن شركات التأجير في بيروت فرغت من السيارات.