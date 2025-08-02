غواصات نووية أميركية تتحرك.. ورسالة نارية من ترامب إلى مدفيديف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أصدر أوامر بإرسال غواصتين نوويتين إلى "مناطق ذات صلة"، وذلك ردًا على ما اعتبره تهديدًا أمنيًا غير مقبول مصدره روسيا. وأكد ترامب أن هذه الخطوة جاءت بدافع حماية المواطنين الأميركيين، مشددًا على ضرورة "توخي الحذر" في ظل تصاعد الحديث عن الأسلحة النووية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي: "علينا ببساطة أن نكون حذرين. لقد تم التعبير عن تهديد، ورأينا أن هذا غير مقبول، لذا يجب أن أتصرف بحذر شديد. أنا أفعل ذلك بناءً على اعتبارات تتعلق بأمن مواطنينا. التهديد صدر عن رئيس روسيا السابق، وسنحمي شعبنا".

تصريحات ترامب جاءت تعليقًا على مواقف أدلى بها نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الذي حذر في وقت سابق على قناته في "تلغرام" من تجاهل "اليد الميتة"، في إشارة إلى النظام السوفيتي المعروف بـ"بيريمتر"، والذي يضمن توجيه ضربة نووية شاملة حتى في حال دُمرت القيادة الروسية.

وكان مدفيديف قد هاجم ترامب على منصة "إكس" في 28 يوليو، منتقدًا تصريحاته بشأن تقليص مهلة التسوية في أوكرانيا، ومعتبرًا أن "أي إنذار نهائي هو خطوة نحو الحرب". كما وصف ترامب اقتصاد روسيا والهند بـ"الميت"، عبر منشور سابق له على منصة "تروث سوشيال"، موجّهًا انتقادات مباشرة لمدفيديف.

وتعليقًا على تلك التصريحات، قال ترامب: "لقد تحدث عن الأسلحة النووية. وعندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، يجب أن نكون مستعدين – ونحن مستعدون تمامًا".

وبحسب ما نشره موقع RT، فإن تصعيد الخطاب النووي بين الجانبين يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، مع عودة مصطلحات مثل "اليد الميتة" إلى الواجهة، في وقت يشهد فيه العالم توترًا متزايدًا بشأن الملف الأوكراني والعلاقات الروسية الأميركية.

