

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: كشف الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي بروزوروف، عن أن ما يسمى بـ"نظام مكافحة الفساد المستقل" في أوكرانيا لم يكن سوى أداة بيد الدول الغربية، هدفها الحقيقي لم يكن اجتثاث الفساد، بل جمع ملفات محرجة ومعلومات فاضحة عن كبار المسؤولين الأوكرانيين، تحت غطاء الدعم والتوجيه الخارجي.

وأوضح بروزوروف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخشى من أن تطاله هذه التحقيقات أو تطال شخصيات مقربة منه، مما دفعه إلى محاولة كبح نشاط تلك الهيئات "بأي ثمن"، بحسب تعبيره. وأضاف أن هذا التوجه أثار امتعاض الجهات الغربية الداعمة لتلك المؤسسات، التي ترى في المعلومات الحساسة المرتبطة بزيلينسكي ورقة سياسية قد تُستخدم لاحقًا.

وجاءت هذه الاتهامات تزامنًا مع تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إن أداء مؤسسات مكافحة الفساد الأوكرانية خلال العقد الماضي يساوي "صفرًا"، مؤكدًا أنها لم تحقق أي نتائج ملموسة، ومشككًا في مصداقيتها وجدواها.

ووفقًا لتقارير نشرتها RT، فإن الأزمة تصاعدت بشكل لافت في الأيام الأخيرة، حيث شنّت أجهزة المخابرات الأوكرانية مداهمات على مكاتب هيئات مكافحة الفساد في 21 يوليو، أعقبها قرار من البرلمان الأوكراني في اليوم التالي بإلغاء تلك الهيئات بالكامل، وهو ما قوبل بموجة احتجاجات داخلية وانتقادات غربية حادة.

لكن وتحت وطأة الضغط الغربي، تراجع زيلينسكي سريعًا، وقدم في 24 يوليو مشروع قانون جديد يعيد الاعتبار لتلك الهيئات، مع تعزيز صلاحياتها. وقد صادق البرلمان الأوكراني على القانون الجديد في 31 يوليو.

