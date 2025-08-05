خارجية أميركا: روبيو ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "​وزير الخارجية الأميركي​ ​ماركو روبيو​ ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي ​جان نويل بارو​ الوضع في ​غزة​ وجهود التوصل لوقف لإطلاق النار".

وأضافت أن "الوزير روبيو ونظيره الفرنسي أكدا التزامهما بضمان عدم تطوير أو امتلاك ​إيران​ لسلاح نووي".

هذا، وبحث اروبيو ونظيره الفرنسي بحثا الصراع الدائر في ​السودان​ بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، كما بحثا "إنهاء الحرب في ​أوكرانيا​ وإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا"، وفق بيان وزارة الخارجية الأميركية.