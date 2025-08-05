وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب القيام بكل ما يلزم لهزم حماس

اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "على بلاده القيام بكل ما يلزم لإنزال الهزيمة بحماس"، وأنه سيعرض على رئيس الحكومة ووزرائها الخطوات لتحقيق ذلك.
وقال كاتس من غزة غداة انتشار أنباء عن إمكان احتلال كامل قطاع غزة "هزيمة حماس في غزة مع خلق الظروف لعودة الاسرى، هما الهدفان الرئيسيان للحرب في غزة، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما".
