الحرب تنتقل إلى السكك الحديدية بين روسيا وأوكرانيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على خطوط السكك الحديدية الإستراتيجية خلال الليل، ما أدى إلى أضرار مادية واسعة وعرقلة لوجستية على جانبي الصراع، وفق ما أكدته مصادر رسمية أمس الثلاثاء.

ويهدف كلا الطرفين المتحاربين إلى تعطيل خطوط إمداد العدو إلى الجبهة من خلال إلحاق الضرر بالبنية التحتية للسكك الحديدية، حيث تواصل أوكرانيا منذ عدة أسابيع استهداف مصافي النفط، وكذلك خطوط السكك الحديدية داخل الأراضي الروسية.

طائرات مسيرة

فقد ذكرت سلطات الدفاع المدني الأوكرانية، أن روسيا شنت هجومًا باستخدام طائرات مسيرة على مركز لوزوفا بمنطقة خاركيف في أوكرانيا، مما أسفر عن وقوع أضرار بالمحطة ومنشآت أخرى للبنية التحتية.

وأعلن مكتب المدعي العام الإقليمي بمنطقة خاركيف مقتل موظف بالسكك الحديدية وإصابة 10 آخرين، بينهم مراهقان.

من جانبه قال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق تليغرام، إن طائرات مسيرة روسية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للسكك الحديدية في مركز لوزوفا.

وأضاف سينيهوبوف، أن مدينة لوزوفا تعرضت لهجوم بأكثر من 30 طائرة مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق في محطة السكة الحديدية ومستودع القطارات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. تدمير مطارات عسكرية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما دمر مطارات عسكرية أوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بواسطة صواريخ «كينجال» في حين اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بتجنيد مرتزقة أجانب من بينهم صينيون وباكستانيون وطاجيك. منطقة عازلة

وقالت الدفاع الروسية في بيان: طواقم راجمات الصواريخ غراد، التابعة لفرقة قوات تولا التابعة لمجموعة قوات الشمال، تنفذ مهام قتالية لاستهداف العدو في مقاطعة سومي، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع روسيا، وأشار البيان إلى أنه خلال استطلاع جوي، اكتشف الجيش، تمركزًا كبيرًا لقوات للمشاة الأوكرانيين في الغابة. استهداف مستودعات عسكرية

وفي مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أكد سيرجي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا بمقاطعة نيكولايف، أنه تم استهداف مستودعات وقود ومواد تشحيم لمعدات عسكرية تابعة لوحدة تابعة للقوات الأوكرانية في المقاطعة.

وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: «الهجمات التي تم تنفيذها في دنيبروبيتروفسك عرقلت العمليات اللوجستية للقوات الأوكرانية لأيام عدة.. دمر هجوم صاروخي محطة فرعية عند تقاطع سكة حديد في مدينة سينيلنيكوفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ويجري حاليًا نقل المعدات الثقيلة والذخيرة عبر سينيلنيكوفو إلى خط التماس».

مقتل 32 أوكرانيا

وأضاف: تضررت قاطرات كهربائية عدة بشكل خطير، ودُمرت مخازن وقود قاطرات الديزل والمعدات العسكرية، وتم استهداف أفراد تابعين لمجموعة عسكرية كانت متمركزة بالقرب من موقع الهجوم ما أدى إلى مقتل 32 جنديًا وإصابة نحو 100 آخرين.

وأكد ليبيديف أن وصول الذخيرة إلى القوات الأوكرانية في المنطقة تعطل.

تجنيد مرتزقة أجانب

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد تقاتل «مرتزقة» أجانب من بلدان مختلفة، من بينها الصين وباكستان ودول إفريقية، وتوعد بالرد.

واتهم زيلينسكي في وقت سابق روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها بكين، ونشرت كوريا الشمالية أيضًا الآلاف من جنودها في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي على منصة X بعد زيارة منطقة على خط المواجهة في خاركيف بشمال شرق البلاد: «تحدثنا مع القادة عن وضع الجبهة الأمامية والدفاع عن فوفتشانسك وديناميكيات المعارك».

وأضاف: «يبلغ محاربونا في هذا القطاع عن مشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان ودول إفريقية في الحرب، وسنرد على ذلك».

واتصلت رويترز بسفارات طاجيكستان وأوزبكستان وباكستان في كييف طلبا للتعليق. ولم تعلق روسيا بعد على تصريحات زيلينسكي.

تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على السكك الحديدية لتوريد الأسلحة الغربية من أوروبا إلى الجبهات، ولإجلاء المدنيين من مناطق النزاع.

تستخدم روسيا السكك الحديدية لنقل المعدات الثقيلة من عمق الأراضي الروسية إلى مناطق القتال، خصوصا في الشرق والجنوب.

روسيا دمرت مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومطارات عسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي.

مقتل 32 جنديًا أوكرانيًا وإصابة نحو 100 آخرين في الهجوم الروسي.

زيلينسكي اتهم في وقت سابق روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا.

محاربون أوكرانيون يبلغون عن مشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان ودول إفريقية في الحرب.