وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية

أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وفرص تطويرها في إطار الشراكة الإستراتيجية الدفاعية، وبحث جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، إضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.


