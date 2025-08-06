القوات الروسية دمرت منشآت نقل الغاز الداعمة لقوات كييف وتقدمت على جبهات عدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "استهداف القوات الروسية، منشآت أوكرانية لنقل الغاز، كانت تدعم عمل منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية، كما أبلغت عن تقدم القوات الروسية على جميع جبهات القتال، وتكبيد قوات نظام كييف خسائر فادحة".

واضافت في بيان "كما دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، مرافق نظام نقل الغاز التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومستودعات للطائرات بدون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".

واوضحت ان "أنظمة الدفاع الجوي اسقطت سبع قنابل جوية موجهة و244 طائرة دون طيار، كما دمر أسطول البحر الأسود زورقين مسيرين معاديين، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود".