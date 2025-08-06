البحث جار عن نحو 50 مفقودا في الهند جراء فيضانات الهيمالايا

أعلن الجيش ​الهند​ي نشر جنود اضافيين للبحث عن نحو خمسين شخصا فُقدوا بعد فيضانات مباغتة اجتاحت بلدة في منطقة الهيمالايا شمال البلاد، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، مشيرا الى أنه نشر "أرتالا عسكرية إضافية للمساعدة في عمليات الإنقاذ، إلى جانب كلاب بوليسية وطائرات مسيرة وآليات".

وأشار مسؤولون إلى أن "حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث".

واستمرت الأمطار الموسمية الغزيرة في الهطول في المنطقة، مما أبطأ جهود الإنقاذ، كما تضررت خطوط الهاتف وجعلت الاتصالات صعبة.

وتشارك مروحيات عسكرية في عمليات الإمداد، لا سيما لنقل المستلزمات الطبية، والإجلاء.