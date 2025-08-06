البرهان: المعركة في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد

أكد رئيس مجلس السيادة ​السودان​ي عبد الفتاح البرهان، أن "الخرطوم شهدت معارك كبيرة"، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع لم تخرج منها بسهولة".

ولفت البرهان، في كلمة له، الى ان "الجيش قدّم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم"، مؤكدًا أن "تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بالخرطوم ضرورة قصوى ونسعى لإخلائها من مظاهر فوضى انتشار السلاح".

وأضاف أن "المعركة في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد"، متابعًا: "معركتنا ضد ميليشيا الدعم السريع متواصلة حتى إعادة النازحين إلى منازلهم".

وشدد البرهان على أن "الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها"، لافتًا إلى أنه "وجّه بضبط حمل السلاح في الخرطوم".