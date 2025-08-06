أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن "الخرطوم شهدت معارك كبيرة"، مشيرًا إلى أن "قوات الدعم السريع لم تخرج منها بسهولة".
ولفت البرهان، في كلمة له، الى ان "الجيش قدّم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم"، مؤكدًا أن "تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بالخرطوم ضرورة قصوى ونسعى لإخلائها من مظاهر فوضى انتشار السلاح".
وأضاف أن "المعركة في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد"، متابعًا: "معركتنا ضد ميليشيا الدعم السريع متواصلة حتى إعادة النازحين إلى منازلهم".
وشدد البرهان على أن "الشرطة شريك أساسي في بناء الدولة والحفاظ على مقدراتها"، لافتًا إلى أنه "وجّه بضبط حمل السلاح في الخرطوم".
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: المعركة في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.