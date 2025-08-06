عون اطلع من المدير الإقليمي للأونيسكو على مجالات دعم المنظمة للبنان واستقبل أبو الحسن وسفير الجزائر

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، المدير الإقليمي لمنظمة "​الأونيسكو​" في بيروت Paolo Fontain، الذي اطلعه على نشاطات المكتب الإقليمي والدعم الذي تقدمه منظمة "الاونيسكو" ل​لبنان​ في المجالات الثقافية والإعلامية والفكرية والتراثية من خلال تأمين التمويل اللازم لعدد من المشاريع التي تحددها الوزارات المختصة لاسيما وزارتي الثقافة والاعلام.

وأشار إلى أن "الاونيسكو عملت مع وزارة الاعلام على إعادة تأهيل أرشيف تلفزيون لبنان وساهمت في نشاطات أخرى في المجال نفسه، إضافة الى ما تقوم به للمحافظة على التراث اللبناني وتعميم المراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية".

ورحب الرئيس عون بالمدير الإقليمي لمنظمة "الأونيسكو" في بيروت، متمنيًا له التوفيق في مهامه في لبنان، شاكرًا الاهتمام الذي يبديه لحاجات لبنان في المجالات التي تعنى بها منظمة "الأونيسكو".

واستقبل الرئيس عون عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن وبحث معه في الأوضاع العامة وفي مشاريع إنمائية أساسية في المتن الأعلى.

هذا، واستقبل الرئيس عون سفير الجزائر في لبنان كمال بو شامة وعرض معه نتائج زيارته الى الجزائر والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ضوء المواقف الداعمة للبنان والتأكيد على رغبة الجزائر في المساعدة في مجالات عدة.

كما استقبل الرئيس عون سفير لبنان في المكسيك سامي النمير الذي اطلعه على مسار العلاقات اللبنانية-المكسيكية وسبل تفعيلها في المجالات كافة.

وتطرق البحث أيضًا الى أوضاع الجالية اللبنانية والمتحدرين من اصل لبناني والذين يزيد عددهم عن 800 الف شخص يساهمون بنسبة 11% من الدخل القومي المكسيكي.