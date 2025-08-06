اخبار العالم

نتانياهو يلتقي بوفد من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركيّ بمشاركة رئيس الموساد

0 نشر
0 تبليغ

نتانياهو يلتقي بوفد من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركيّ بمشاركة رئيس الموساد

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ​نتانياهو​، "بوفد من الحزبين من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي".

وقد "حضر الاجتماع رئيس الموساد، دافيد برنياع، وأعضاء الكونغرس: ريك كروفورد، وجوش غوتهايمر، وروني جاكسون".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يلتقي بوفد من لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركيّ بمشاركة رئيس الموساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا