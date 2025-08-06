وزير خارجية مصر: على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف التجويع والسياسات الممنهجة للإبادة بغزة

أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الى أننا "ندين سياسات الإبادة الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري". ودعا عبد العاطي، إلى "وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المختطفين"، لافتاً الى أننا "نرفض رفضا قاطعا مشاريع التهجير لسكان غزة". وقال "نندد بالإبادة و​سياسة​ التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة".

