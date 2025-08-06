أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، توضيحاً لما أوردته بعض وسائل الاعلام، بأن "العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية أكبر بكثير من جلسة أو جلسات".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب بري: العلاقة بين رئيس مجلس النواب والرئيس عون أكبر بكثير من جلسة أو جلسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.