البيت الأبيض: روسيا أعربت عن رغبتها في لقاء دونالد ترامب وهو منفتح على لقاء بوتين وزيلنسكي

أعلن البيت الأبيض، أن "روسيا أعربت عن رغبتها في لقاء ترامب وهو منفتح على لقاء بوتين وزيلنسكي".
وكان قد أعلن الكرملين، منذ أيام، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الاتصالات معه "دائمًا مثمرة ومفيدة".
كما أكّد الكرملين أن بوتين "مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، لكنه أشار إلى أن "التحضيرات على مستوى الخبراء لم تنتهِ بعد".
وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي، بانه "يبدو أن روسيا أصبحت الآن أكثر ميلا لوقف إطلاق النار. الضغط عليها يؤتي ثماره. لكن الأهم هو ألا تخدعنا في التفاصيل، لا نحن ولا الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف أحرز تقدما كبيرا في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولفت الى أنه أطلع بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين على آخر المستجدات بعد الاجتماع.
