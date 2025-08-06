البيت الأبيض: روسيا أعربت عن رغبتها في لقاء دونالد ترامب وهو منفتح على لقاء بوتين وزيلنسكي

أعلن البيت الأبيض، أن "روسيا أعربت عن رغبتها في لقاء ترامب وهو منفتح على لقاء بوتين وزيلنسكي".

وكان قد أعلن الكرملين، منذ أيام، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الاتصالات معه "دائمًا مثمرة ومفيدة".

كما أكّد الكرملين أن بوتين "مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي"، لكنه أشار إلى أن "التحضيرات على مستوى الخبراء لم تنتهِ بعد".