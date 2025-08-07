22 قتيلًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط 22 قتيلًا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع ​غزة​ منذ فجر اليوم، وفق ما نقلت عن مصادر في مستشفيات غزة.

وكان قد أعلن مجمع ناصر الطبي في القطاع، عن سقوط 6 قتلى في قصف من مسيّرة إسرائيلية على خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، في حين كشف عن وفاة طفل من مدينة خان يونس نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر والذي يشهد أزمة إنسانية وغذائية.