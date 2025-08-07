"تجمع موظفي الإدارة العامة" أعلن تعليق الإضراب الأسبوع الحالي

أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أنّه "استجابةً لطلب المديرين العامّين، وبانتظار لقائهم مع رئيس الحكومة ​نواف سلام​، وبعد أن قدّم لهم التجمّع ورقته المطلبيّة العاجلة لتصل إلى سلام، سيتم تعليق الإضراب خلال الأسبوع الحالي".

وأعرب عن أمله في بيان، في "عدم العودة إلى الإضراب، وأن تقوم الحكومة بخطوة جدّيّة تحسّن من أوضاع الموظّفين"، مؤكّدًا "العودة إليه في أقرب وقت، في حال أصرّت الحكومة على الاستهانة بكرامة الموظّفين، وبشكل منسّق مع كل الجهات الفاعلة في الإدارة العامّة".