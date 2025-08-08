6 قتلى على الأقل في تحطّم طائرة إسعاف فوق منازل قرب نيروبي

قُتل 6 اشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، إثر ​تحطم طائرة​ إسعاف فوق منطقة سكنية في ضاحية نيروبي، وفق ما أعلنت السلطات الكينية.

وأوضح هنري وافولا، مدير مقاطعة كيامبو التي شهدت الحادث، أن أربعة أشخاص بينهم الطيار قضوا داخل الطائرة، فيما أسفر سقوطها على أحد المنازل عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.

من جانبها، أكدت شركة "أمريف فلاينغ دكتورز" المالكة للطائرة أن الرحلة انطلقت من مطار صغير في وسط نيروبي متجهة إلى هارغيسا عاصمة منطقة أرض الصومال، مشيرة إلى تعاونها مع السلطات للتحقيق في أسباب الكارثة.