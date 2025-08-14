مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن في نابلس

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطن جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن «الشاب يدعى ثمين دوابشة واستشهد عن عمر ناهز 35 عاماً برصاص المستوطن في بلدة دوما جنوب نابلس».

من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطرة بالرصاص الحي جراء اعتداءات المستوطنين وتم نقل دوابشة إلى المستشفى الذي أعلن وفاته.

في غضون ذلك، كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2024، أن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2005.