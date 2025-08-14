أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا ومحيطها

ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت أمطار غزيرة على منطقة العاصمة الكبرى في كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وتضرر أو غمر مئات الطرق والمنازل بالمياه، وإجبار أكثر من ألف شخص على الإجلاء.

وتراوحت كمية الأمطار في أجزاء من سول والمدن القريبة (باجو وإنتشون وجيمبو) بين 250 و300 مليمتر حتى صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى تعطل المركبات على طرق تحولت إلى أنهار موحلة اللون، فيما حاول السكان إنقاذ ممتلكاتهم من المنازل التي تضررت بفعل الفيضانات المفاجئة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق القريبة من الأنهار والجداول والتلال، بينما أنقذ عمال الطوارئ ما لا يقل عن 145 شخصاً، وتعاملوا مع مئات البلاغات عن اضطرابات في الطرق.

وبحسب وزارة الداخلية والسلامة، تمت إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 4 آلاف منزل بعد انقطاعه طوال الليل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية إن منطقة العاصمة الكبرى ستظل تحت تأثير الأمطار الغزيرة حتى صباح الخميس. وأغلقت السلطات عشرات المتنزهات الواقعة على ضفاف الأنهار وأكثر من 100 مسار للمشي في الجبال، كما أرسلت رسائل نصية تحذر الناس من الفيضانات والانهيارات الأرضية والمباني المتضررة. ولم تتأثر الرحلات الجوية بشكل فوري بالأمطار.