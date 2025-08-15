أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأربعاء، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ، تعتبر "جريمة حرب".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، أعرب فيها عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأوضح ألبانيز أن التجويع وفقدان الأرواح جراء حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر أمر "غير مقبول إطلاقًا".

وأضاف أن تصرفات إسرائيل "لا مبرر لها"، وأن القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية منذ مارس/ آذار الماضي، ولّدت كارثة إنسانية في غزة.

المصدر : التلفزيون العربي