وفاة دوقة كينت كبيرة العائلة الملكية البريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تم تنكيس علم قصر باكنغهام الملكي البريطاني حدادا على وفاة كاثرين، دوقة كينت، عن عمر يناهز 92 عامًا، كما عُرض إعلان رسمي مؤطر على سور القصر.

اشتهرت كاثرين، التي أصبحت أكبر أفراد العائلة المالكة سنًا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022، بمواساة المتأهلين لنهائيات ويمبلدون الخاسرين، ولا سيما جانا نوفوتنا التي بكت عام 1993.

كانت الدوقة عازفة بيانو وأورغن ومغنية ماهرة، لكنها تخلت عن لقب صاحبة السمو الملكي، مفضلةً أن تُعرف باسم السيدة كينت، واعتزلت الحياة الملكية لتقضي 13 عامًا في تدريس الموسيقى في مدرسة ابتدائية في هال.

وأعلن القصر الملكي في بيان يوم الجمعة: "ببالغ الحزن والأسى، يعلن قصر باكنغهام وفاة صاحبة السمو الملكي دوقة كينت. وقال: "توفيت صاحبة السمو الملكي بسلام الليلة الماضية في قصر كينسينغتون، محاطةً بعائلتها".

وأضاف البيان: "ينضم الملك والملكة وجميع أفراد العائلة المالكة إلى دوق كينت وأبنائه وأحفاده في حزنهم على فقدانهم، ويتذكرون بمحبة إخلاص الدوقة طوال حياتها لجميع المنظمات التي ارتبطت بها، وشغفها بالموسيقى، وتعاطفها مع الشباب."

تزوجت كاثرين من الأمير إدوارد، دوق كينت، وهو ابن عم الملكة إليزابيث الثانية الراحلة - في حفل زفاف مهيب في كاتدرائية يورك مينستر عام ١٩٦١. وللزوجين ثلاثة أبناء على قيد الحياة: جورج، إيرل سانت أندروز، الليدي هيلين وندسور، واللورد نيكولاس وندسور.

وكانت الدوقة عانت من ألم شديد عندما اضطرت إلى الإجهاض بعد إصابتها بالحصبة الألمانية أثناء حملها عام ١٩٧٥. وبعد عامين، تحملت معاناة ولادة ابنها باتريك ميتًا.

عاشت الدوقة حياة منفصلة عن دوق كينت لسنوات عديدة، لكن الزوجين لم ينفصلا - وقيل إنهما أصبحا أقرب من أي وقت مضى بعد أن أصيب إدوارد بسكتة دماغية عام ٢٠١٣، مما دفع زوجته للعودة إلى منزلهما في قصر كنسينغتون.