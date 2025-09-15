مباشر.. قمة «عربية إسلامية» طارئة في الدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتضن الدوحة، العاصمة القطرية، اليوم الاثنين، القمة «العربية - الإسلامية» في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف قيادات في حركة حماس في الدوحة. وعقد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، أمس، اجتماعاً في قطر قبيل القمة لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي.

