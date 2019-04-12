الجزائر / بعد إعلانه الترشح للإنتخابات الرئاسية، اللواء علي غديري يرفض عودة جبهة الإنقاذ الإسلامية...

دعا اللواء علي غديري كل من يدعون لعودة جبهة الإنقاذ للساحة السياسية لمراجعة حساباتهم، ووصف تلك الفترة بأنها كانت "صفحة سوداء بتاريخ الجزائر وطويت على الدماء

وقال في حديث لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" اليوم، الجمعة 12 أفريل 2019، "أظن أن الوقت حان لننظر للحراك السياسي بنظرة جديدة ونكف عن الرجوع لما يؤثر سلبا على الانسجام الوطني".

ومن جهة إعتبر علي غديري الذي أعلن أمس الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية، أن تدخل الجيش بالمرحلة الراهنة ما كان ليحدث بالأساس لو كانت مؤسسات الدولة الأخرى قائمة على أسس ديمقراطية حقيقية .

وقال إن الجيش "هو فقط المؤسسة الفعلية الموجودة حاليا بالبلاد، وتدخله جاء على طريقة مجبر أخاك لا بطل... اضطراريا لا إختياريا، فهو المؤسسة الوحيدة التي بقيت واقفة وكان لابد أن تلعب دورا بالبلاد".

وإستطرد "من الواجبات الدستورية والوطنية لهذه المؤسسة أن تحول دون سقوط الدولة الجزائرية وأن ترافق الشعب في مساره الانتخابي".

* صورة من الأرشيف