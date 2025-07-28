شكرا لقرائتكم خبر عن أثار فزع السكان...فاجعة مروعة تهز العاصمة صنعاء وهذا حدث في حي حدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزّت فاجعة مروعة أرجاء حي حدة بالعاصمة صنعاء، حيث عُثر على مشهد صادم أثار الرعب بين سكان المنطقة، وسط أجواء من الغموض والحزن العميق. الحادثة، التي تكشفت تفاصيلها يوم الجمعة 25 يوليو 2025، ألقت بظلالها على واقع الأمن المتدهور في المدينة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مع تساؤلات متزايدة حول ما حدث بالفعل.

وأفاد مصدر مقرب من عائلة الضحية الشاب ويدعى أحمد السلطان، أنه اختفى في ظروف غامضة قبل أيام، ليتم العثور على جثته مدفونة داخل فناء منزل في منطقة العشاش بحي حدة، مع فصل رأسه عن جسده وإخفائه تحت طبقة إسمنتية. الجريمة، التي وُصفت بأنها واحدة من أبشع الحوادث في المنطقة، أثارت موجة من الصدمة والغضب بين الأهالي.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس تفاقم الانفلات الأمني في صنعاء، حيث تُربط العديد من الجرائم بعصابات مرتبطة بجماعة الحوثي، التي تُتهم بدعم أنشطة إجرامية تتماشى مع أجندتها الطائفية. وأشار المصدر إلى أن عائلة السلطان طالبت بالتحقيق العاجل لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين، في ظل صمت الجماعة الحوثية عن الحادث.

ويثير الحادث مخاوف متزايدة بين سكان صنعاء من تصاعد العنف والجرائم البشعة، مع دعوات متكررة لاستعادة الأمن وحماية المدنيين في العاصمة المحتلة. وتظل التفاصيل المحيطة بالجريمة غامضة، بانتظار تحقيقات قد تكشف المزيد عن هذه الفاجعة.