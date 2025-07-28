شكرا لبحثكم عن خبر إشهار منتدى تكاتف النسوي لدعم ومناصرة المريضات والناجيات من مرض السرطان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

أشهرت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان،اليوم، بالعاصمة عدن، "منتدى تكاتف النسوي"،لدعم ومناصرة المريضات والناجيات من السرطان،تحت شعار "معًا نحن أقوى".

وعقب الإشهار، أكد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله الدحان، أن الوزارة تولي مثل هذه المنتديات أهتمام و رعاية لدورها التوعوي في تعزيز ثقافة الدعم والمناصرة والمؤازرة..مشيداً بجهود المؤسسة المتواصلة في تقديم الدعم المعنوي والنفسي للناجيات والمصابات من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات تستجيب لاحتياجاتهن وتحفيزهن في الانخراط والمساهمة في بصورة طبيعية بالمجتمع.

فيما اوضحت مدير عام إدارة المرأة بالسلطة المحلية بمحافظة عدن اشتياق محمد سعد، بأن إشهار المنتدى يجسد روح المسؤولية المجتمعية والتضامن لهذه الفئات التي تعد أكثر احتياجًا للمناصرة والمؤازرة وهن المريضات والناجيات من مرض السرطان..داعية كافة الجهات الرسمية والمجتمعية لدعم المنتدى لما له من أثر ايجابي في تخفيف معاناة النساء ومساندتهن في مرحلة العلاج والتعافي.

بدوره استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن الدكتور جمال مُشرع، رسالة وأهداف منتدى تكاتف النسوي، والأنشطة والخدمات المندرجة عبر المنتدى..مبينًا أن الهدف منه دمج المريضات والناجيات من هذا المرض وإشراكهن في تنمية المجتمع.

جرى خلال الإشهار، توقيع اتفاقية تعاون، بين المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومستشفى الصداقة التعليمي العام، تتضمن من خلالها إجراء عملية للنساء المريضات بالسرطان لإستئصال هذا المرض.

تخلل حفل الإشهار، حضور رئيس الغرفة التجارية بعدن أمين عام مجلس امناء المؤسسة أبوبكر باعبيد، واعضاء مجلس امناء المؤسسة و عدد من القيادات المجتمعية والنسوية إلى جانب عدد من المريضات والناجيات من السرطان، وفقرات فنية، وعرض تقديمي حول المنتدى، وكذا قصة ملهمة لإحد الناجيات تجربتها ومعاناتها ومرحلة التعافي التي تمر بها النساء خلال مرحلة المرض والعلاج.