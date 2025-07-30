شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مكان ومصير جثمان الرئيس صالح "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب فيسبوك مقرب من الحوثيين يُدعى علي النسي عن مكان دفن جثمان الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، حيث أكد أن الجثمان دُفن في قبر بدون علامة في مقبرة فرعية بمحيط قرية بيت الأحمر قرب حصن عفاش في منطقة سنحان، بعد صلاة الفجر في منتصف ديسمبر 2017.

وأفاد أن مراسم الدفن حضرها أقل من 10 أشخاص منهم أبناؤه مدين وصلاح، إمام جامع النهدين، سائق سيارة الإسعاف، الطاقم الطبي الذي نقل الجثمان وعدد من الحراس، واستغرقت أقل من 20 دقيقة وانتهت قبل شروق الشمس.