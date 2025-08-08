شكرا لبحثكم عن خبر الخطوط الجوية اليمنية تعزز أسطولها بطائرة جديدة من طراز A320 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عمّان – وصلت إلى مطار علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان طائرة جديدة من طراز إيرباص A320، لتنضم إلى أسطول الخطوط الجوية اليمنية، في خطوة تندرج ضمن خطة التحديث والتوسعة التي تنفذها الشركة.
الطائرة التي تتسع لـ150 راكبًا، بينها مقاعد مخصصة للدرجة الأولى، تأتي بدعم من قيادة الشركة ممثلة بالكابتن ناصر حمود رئيس مجلس الإدارة، ونائب المدير العام للشؤون التجارية الأستاذ محسن حيدرة العمري.
ومن المقرر أن تبدأ الطائرة الجديدة العمل في نهاية الأسبوع الجاري، في إطار تحسين خدمات النقل الجوي وتوسيع شبكة الرحلات.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الخطوط الجوية اليمنية في الفترة الأخيرة، وسط تطلعات لمزيد من التطوير في المرحلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية اليمنية تعزز أسطولها بطائرة جديدة من طراز A320 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.