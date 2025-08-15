شكرا لبحثكم عن خبر أمن عدن يضبط مسلحًا احتجز زوجته وهدد بتفجيرها بقنبلة يدوية في المنصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عن صفحة عبدالرحمن أنيس

تمكنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، أمس، من إلقاء القبض على مسلح احتجز زوجته داخل منزله في مديرية المنصورة، مهددًا بتفجيرها بواسطة قنبلة يدوية، وذلك عقب عملية أمنية مشتركة نُفذت بدقة دون وقوع إصابات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم أمن عدن، خالد السنمي، أن قسم شرطة المنصورة تلقى بلاغًا عن خلاف عائلي، وعند وصول قوة أمنية إلى الموقع، قام المتهم بفتح "بيم" قنبلة يدوية واحتضان زوجته، مهددًا بتفجيرها إذا اقتربت أي جهة، ما اضطر القوة للانسحاب حفاظًا على الأرواح.

وأضاف السنمي أنه تم إشعار الوحدات الأمنية الأخرى واستصدار أمر من النيابة لاقتحام المنزل وضبط المتهم، حيث نجحت قوات أمن عدن بالتعاون مع الأحزمة الأمنية وقوات الطوق الأمني في القبض عليه وبحوزته قنبلتان يدويتان، إضافة إلى زوجته والمركبة التي كان يستقلها، وذلك أثناء محاولته الفرار عبر باص تم إيقافه في نقطة العلم.

وأحيل المتهم والمضبوطات إلى شرطة المنصورة لاستكمال الإجراءات القانونية.