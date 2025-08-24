شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رسمياً الاعلان عن بدء عملية عسكرية غاراتها تهز صنعاء وتستهدف قيادات حوثية وتدك مواقع القصر الرئاسي "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القنوات العبرية مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ سلسلة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومواقع تابعة لمليشيا الحوثي، في إطار عملية أطلق عليها اسم "رد الشتاء"، ردًا على استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر عسكري، إن الجيش بدأ ضربات جوية مكثفة في اليمن، فيما أكدت القناة 13 أن العملية تشمل هجمات مباشرة تستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين.



وكشفت صحيفة معاريف أن إحدى الغارات في قلب العاصمة صنعاء كان هدفها اغتيال قيادي بارز في المليشيا، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن طائرات الجيش قصفت مواقع حساسة بينها قاعدة عسكرية للحوثيين قرب القصر الرئاسي ومحطة الطاقة المركزية في حزيز جنوب صنعاء.



وتداولت مصادر إعلامية صورًا من داخل صنعاء توثق لحظة وقوع انفجار ضخم قرب شارع الزبيري وسط العاصمة، فيما أكدت الأنباء أن الضربات الإسرائيلية تواصلت بكثافة في المحيط الجنوبي والغربي للعاصمة المحتلة.



وتحدث مصدر أمني إسرائيلي عن أن هذه الضربات تشكل بداية مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة مع الحوثيين، مشيرًا إلى أن "رد الشتاء" سيستمر حتى وقف الهجمات الصاروخية والمسيرات على إسرائيل.

