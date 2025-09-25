شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عاجلة بسحبه وإتلافه...تحذير رسمي من منتج سعودي متداول في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الإثنين، تعميمًا تحذّر فيه من استخدام منتج فرانكفورت دجاج "ماركة التاروتي" سعودي المنشأ، وتدعو إلى سحبه من جميع الأسواق اليمنية.

ويأتي هذا التحذير بناءً على إخطار من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الذي أكد تلوث المنتج ببكتيريا "ستافيلوكوكس أوريوس"، لما لها من مخاطر على صحة وسلامة الإنسان. ويخص التحذير المنتج بتاريخ إنتاج 4 سبتمبر 2025م، ورقم الدفعة (L2216.ZCN.F).



ودعت الهيئة فروعها في المحافظات والمنافذ الجمركية إلى تشديد الرقابة ومنع دخول هذا المنتج الملوث إلى البلاد، كما طالبت بإتلاف أي كميات متوفرة منه في الأسواق بالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة. كما دعت المستهلكين إلى التخلص الفوري من أي كميات لديهم