في اتهام السقا بالاعتداء على طليقته.. هذا ما قاله وقرّرته النيابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضع الفنان المصري أحمد السقا، اليوم الأحد، للتحقيق أمام نيابة أول أكتوبر، في إطار البلاغين المقدّمين ضده من قبل طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص، على خلفية واقعة تتهمه فيها بقطع الطريق والتعدي اللفظي والبدني.

وخلال جلسة الاستجواب، نفى السقا جميع الاتهامات المنسوبة إليه، موضحًا أن ما حدث قد “أُخرج عن سياقه”، مشددًا على أنه لم يكن في نيّته الاعتداء على أحد، بل كان يسعى للتحدث مع طليقته حول “أمر عائلي يخص أولادهما”، بعد تجاهلها المتكرر لاتصالاته، بحسب أقواله أمام النيابة.

وأضاف الفنان أنه فوجئ بتدخل السائق في الحديث “بطريقة غير لائقة”، ما تسبب بتصاعد الموقف، لافتًا إلى أن تصرّفه جاء بدافع “الحرص على مصلحة أولاده”، نافياً توجيه أي إهانات متعمّدة أو ممارسة أي عنف بدني. واتّهم السائق بـ”اختلاق” واقعة الضرب لتضخيم الأمور وتشويه الحقيقة، بحسب وصفه.

وأكد السقا أن وجوده في مكان الحادثة كان محض صدفة، نافياً أن يكون قد تربّص بسيارة طليقته أو تعمّد اعتراضها، واصفًا ما حدث بأنه خلاف شخصي لا يستدعي تحويله إلى قضية قانونية.

النيابة، من جهتها، واجهت السقا بأقوال الطرفين، وقررت اتخاذ عدد من الإجراءات، منها:

استدعاء شهود العيان الذين تواجدوا في المكان.

التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من موقع الواقعة.

طلب تحريات أجهزة الأمن حول الحادث وخلفياته.

فحص السيارة للتحقق من مزاعم السائق بحدوث اعتداء بدني.

وفي ختام التحقيق، قررت النيابة إخلاء سبيل الفنان أحمد السقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية.

وتنتظر النيابة نتائج التحريات خلال الأيام المقبلة، لتحديد ما إذا كانت القضية ستُحال إلى المحاكمة أو تُحفَظ لعدم كفاية الأدلة.