شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد وسيد رجب وفتحى عبد الوهاب يجتمعون فى فيلم شلة ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد الفنانون بيومى فؤاد وسيد رجب وفتحى عبد الوهاب على بطولة فيلم جديد بعنوان "شلة ثانوى" من تأليف عبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعى وإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزى، ومقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

تدور أحداث فيلم "شلة ثانوى" فى قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.

ويتعاون بيومى فؤاد وسيد رجب فى فيلم "شلة ثانوى" للمرة الثالثة فى السينما، بعدما شاركا فى فيلم "وقفة رجالة" مع ماجد الكدوانى وشريف دسوقى عام 2021 وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، كما قدما سوياً فيلماً ثانياً بعنوان "أنا وابن خالتي" الذى تم طرحه في السينمات يناير 2024، وشارك في بطولته هنادى مهنا.

يذكر أن المخرج هشام الشافعى يعود بفيلم "شلة ثانوى" إلى الساحة بعد غياب، حيث قدم عدد من الأعمال خلال مشواره أبرزها فيلم "إحنا اتقابلنا قبل كدا" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وراندا البحيري وكارولين خليل، عام 2008، ومسلسل "شارع عبد العزيز"، الجزء الثاني، بطولة: عمرو سعد، إيمان العاصي، علا غانم، وفيلم "سقراط ونبيلة" بطولة أشرف عبد الباقى.