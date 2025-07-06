ممثلة مصرية تفاجئ الجميع: لقيت ميسي راسمني على ضهره!

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ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور من صفحة تحمل اسم الممثلة المصرية عايدة رياض، يتضمن صورة لظهر اللاعب الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي، يظهر فيها وشم كبير لسيّدة تشبه إلى حد كبير الممثلة، ما دفعها للتعليق بطريقة طريفة: "لقيت ميسي راسمني على ضهره!"
وقد انتشر المنشور، الذي كانت قد شاركته قبل بضعة أيام، بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية، مع أنها قامت بحذفه، على الرغم من أن كثيرين أبدوا تفاعلاً إيجابياً مع طرافة عايدة. أما الوشم، فيعود في الحقيقة إلى صورة والدة ميسي، سيليا ماريا كوتشيتيني، وكان ميسي قد حصل عليه منذ سنوات عديدة تكريماً لها.
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