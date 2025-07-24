ميسي وألبا يواجهان خطر الإيقاف بعد الانسحاب من مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الإسباني في فريق إنتر ميامي لكرة القدم جوردي ألبا خطر الإيقاف بعد انسحابهما من مباراة كل النجوم في الدوري الأميركي.

وكان مقررا أن يشارك ميسي وألبا في التشكيلة الأساسية لفريق يمثّل الدوري الأميركي "أم أل أس" في مواجهة فريق يمثّل الدوري المكسيكي في أوستن الأربعاء.

وعلى الرغم من ذلك، قال مصدر في الدوري إن إنتر ميامي أخطر المسؤولين الأربعاء بأن الثنائي لن يشارك في الحدث.

وبموجب قوانين الدوري الأميركي، قد يُعاقَب ميسي وألبا بالإيقاف مباراة واحدة، إلا إذا كان لديهما سبب وجيه للانسحاب مثل الإصابة.

لكن مصدرا في رابطة الدوري أعلم وكالة فرانس برس بعدم اتّخاذ أي قرار بشأن الإجراءات التأديبية إلى أن يتحدث مسؤولو "أم أل أس" مع إنتر ميامي للتأكد من ظروف الانسحاب.

وكانت مشاركة الثنائي في المباراة الاستعراضية في منتصف الموسم الأربعاء محل شك، بعدما أشار المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي خافيير ماسشيرانو في نهاية الأسبوع إلى أنه يرغب بنيل اللاعبيْن قسطا من الراحة.

وقال ماسشيرانو "استُدعي اللاعبان. أفضّل أن يستريحان، لكن القرار ليس بيدي".

وأضاف "أنا أعلم مدى أهمية مباراة كل النجوم، وحسب علمي لم يصدر أي قرار من النادي، ويسير كل شيء على نحو معتاد".